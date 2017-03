Campanha contra a febre aftosa inicia na próxima quarta-feira

A vacinação do rebanho é obrigatória e deve ser aplicada em bovinos e bubalinos de todas as idades

Manaus - Inicia, na próxima quarta-feira (15), a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Produtores rurais de 41 municípios do Amazonas devem vacinar todo seu rebanho – bovinos e bubalinos.



A primeira etapa da campanha ‘Amazonas sem Aftosa’, coordenada pela Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), segue até o dia 30 de abril.



A vacinação do rebanho é obrigatória e deve ser aplicada em bovinos e bubalinos de todas as idades. O preço da vacina varia entre R$1,80 e R$2,20. A vacinação garante a sanidade animal e possibilita a abertura de mercado, a valorização do rebanho e o livre comércio de animais.