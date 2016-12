Em Manaus, jacarés são encontrados em avenida do Distrito Industrial durante a chuva

Os animais foram presos por cordas e imobilizados em um poste. Foto: Asafe Augusto

Manaus – Durante o temporal em Manaus, dois jacarés encontrados na Avenida Manaus 2000, no Distrito Industrial, próximo ao Igarapé do 40, na manhã desta terça-feira (27). A presença dos répteis não causou espanto aos moradores da área, que capturaram os animais e afirmaram estar ‘acostumados’ com o aparecimento de jacarés quando ocorrem alagamentos na via pública em dias chuvosos.

O industriário Fabrício Silva, 34, ajudou na captura dos dois jacarés e afirmou ter avisado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para resgatar os répteis. Os animais foram presos por cordas e imobilizados em um poste.

“Toda vez que chove e alaga aqui (no Distrito Industrial), eles (os jacarés) sobem para a grama. Nós vimos, pegamos uma corda e laçamos. Já ligamos para o Ibama. Apareceu mais dois (jacarés), mas desceram pela água (do igarapé)”, disse Silva.