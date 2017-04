Quatro peixes-bois do semi-cativeiro são devolvidos à natureza pelo Inpa

Para o processo de reintrodução na natureza, transmissores via HF são instalados na calda do animal para que se consiga obter dados para as próximas fases do projeto

Animais serão soltos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçú-Purus, em Beruri. Foto: Acervo/Inpa

Manaus - Como parte do projeto Peixe-Boi do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) quatro peixes-bois foram retirados do semi-cativeiro, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), nesta quarta-feira (5), para serem devolvidos à natureza. Os animais se juntarão a um outro indivíduo, levado do cativeiro, na sede do instituto, para serem soltos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçú-Purus, em Beruri (a 173 Km de Manaus). Três deles serão reintroduzidos nesta quinta-feira (6) e no dia seguinte será a vez dos outros dois.

Para o processo de reintrodução da espécie à natureza nessa fase de soltura, transmissores via HF são instalados na calda do animal para que se consiga obter dados para as próximas fases do projeto, tais como a localização do peixe-boi, a profundeza e a temperatura da água. Com isso, os pesquisadores podem acompanhar o desenvolvimento do animal. Em 2015, quatro animais foram reintroduzidos à natureza, também na RDS Piagaçú-Purus.

Os mamíferos aquáticos voltarão a nadar nos rios da Amazônia após passarem por cerca de um a cinco anos se adaptando ao semi-cativeiro, um lago de aproximadamente 13 hectares (equivalente à área do Bosque da Ciência do Inpa, em Manaus), onde puderam ter contato com outros animais aquáticos, como peixes e quelônios.

“Este estágio de semi-cativeiro em ambiente natural foi um diferencial muito grande na adaptação desses animais novamente à natureza”, diz a coordenadora do Projeto Peixe-Boi e pesquisadora do Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Inpa, Vera da Silva.

O projeto Peixe-Boi existe há quase 40 anos no Inpa, desenvolvendo estudos para a conservação desses mamíferos aquáticos na região. É um bem-sucedido projeto de conservação e educação ambiental sobre o maior mamífero aquático endêmico da bacia amazônica, ele não existe em nenhum outro lugar.

Para a coordenadora do projeto, o sucesso desse trabalho é do Inpa e também da colaboração de alunos de mestrado e doutorado que fizeram suas teses na obtenção de informações biológicas, além dos parceiros que apoiaram financeiramente o projeto. “Agora com o patrocínio da Jica e da empresa japonesa Itochu estamos conseguindo acelerar o processo de reintrodução dos peixes-bois”, destaca.

A pesquisadora explica que os animais no semi-cativeiro começam a se afastar dos barulhos de carros e outras perturbações e passam a buscar seu próprio alimento, ou seja, já não é mais oferecido alimento cultivado, mas somente plantas que crescem naturalmente no lago.

Silva explica também que o Inpa recebe por ano cerca de dez filhotes órfãos de peixes-bois, resgatados pelos órgãos ambientais, e que são reabilitados em tanques do Instituto. “Com a nossa experiência e os resultados de pesquisas, conseguimos ter um sucesso de reabilitação desses filhotes com uma taxa de mais de 85% de sobrevivência desses animais”, conta a pesquisadora.

As ações de retiradas dos peixes-bois do semi-cativeriro fazem parte do Programa de Reintrodução de Peixes-Bois da Amazônia, que é um dos focos de atuação do Projeto Museu na Floresta, uma parceria do Inpa com a Universidade de Kyoto (Japão) desde 2005. O Programa conta com a colaboração de tratadores, veterinários, biólogos e comunitários, numa parceria com a Associação Amigos do Peixe-Boi da Amazônia (Ampa).