'Cinetalk da Ciência' reúne comunidade e pesquisadores em Manaus

O encontro funcionará como uma happy hour, a partir das 18h, no Impact Hub Manaus, com chope artesanal e boa música

O evento visa a popularização da ciência. Foto: Banksia Films

Manaus - Nesta terça-feira (28), acontecerá o primeiro encontro da série 'O que a floresta nos ensina? – Cinetalk da Ciência', que tem a missão de aproximar a comunidade acadêmica dos inovadores sociais e popularizar a ciência.

A proposta vai unir cinema e ciência, com exibição de vídeos, seguida de roda de conversa sobre o tema e, para deixar o clima mais descontraído, o encontro funcionará como uma happy hour, a partir das 18h, com chope artesanal e boa música. A entrada custará R$ 15.

Na ocasião, haverá o lançamento da Ibieté Sóciobiodiversidade, marca que produz camisetas com estampas elaboradas junto com pesquisadores de espécies da fauna, flora e conhecimentos tradicionais e que investe 10% dos lucros em um fundo destinado para o financiamento de projetos de pesquisa e conservação da Amazônia.

A roda de conversa começará às 19h30. Na estreia, o tema será 'Como vender ciência?', com Mariana Sena, da Sustental Projetos, que vai apresentar diferentes maneiras de levantar fundos para pesquisa.

Também será exibido o trailer da série de TV 'The world wildest city', sobre o trabalho de alguns dos grandes pesquisadores da Amazônia. Produzida pela Banksia Films (Brasil) e Off the Fence (Inglaterra), a série já foi veiculada na Nat Geo e tem 13 episódios, que serão exibidos ao longo das edições do Cinetalk.

'The world wildest city' tem 13 episódios, que serão exibidos nas edições do Cinetalk

Foto: Banksia Films

A programação musical e cultural ficará por conta do DJ Jander Manauara, com participação da Família Lado Bom. A Manaus Brew Shop levará o chope artesanal estilo IPA (Indian Pale Ale) e comidinhas especiais, que serão vendidos a preços acessíveis, entre R$4 e R$12. No cardápio tem sanduíche de costela no pão malte, empadas de pirarucu com banana, mousse de cupuaçu e mousse de taperebá.

A série 'O que a ciência nos ensina? – Cinetalk da Ciência' é organizado pela Ibieté Sóciobiodiversidade, Banksia Films, Sustental Projetos, Adriana Damasceno Traduções e Impact Hub Manaus.