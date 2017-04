INPA prorroga inscrições para bolsas em Programa de Iniciação Cientifica

O valor mensal da bolsa será conforme tabela das Instituições financiadoras. Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas (INPA) prorrogou o prazo das inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), que encerrariam no último dia 31, para a próxima sexta-feira (7) às 18h.

Alunos dos cursos de Ciências Exatas, Engenharias (Exatas e Engenharias, Clima e Ambiente, Química de Produtos Naturais), Ciências Biológicas (Botânica, Saúde, Ecologia, Genética, Zoologia I e II), Ciências Agrárias (Agronomia e Recursos Florestais), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Educação Ambiental, Ciências Humanas e Sociais) podem inscrever-se no programa.

O auxílio será oferecido de agosto de 2017 a julho de 2018 e o requisito para a participação é estar matriculado regularmente em um curso de graduação a partir do 2º período em Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas.

As inscrições podem ser feitas na Divisão de Apoio Técnico (Didat/Inpa), vinculada à Coordenação de Capacitação (Cocap), situada na sede do Inpa, no Campus I, com entrada pela Av. André Araújo, 2936 – Petrópolis.

De acordo com o edital, um dos critérios para seleção é que os estudantes deverão apresentar desempenho acadêmico compatível com a finalidade da bolsa e não ter vínculo empregatício em empresa privada, órgãos do Estado e Prefeitura ou ser beneficiado por outro tipo e bolsa ou estágio durante a vigência deste Edital.

O selecionado também deverá dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa, obedecendo a um período mínimo de 20 horas semanais ao projeto. O valor mensal da bolsa será conforme tabela das Instituições financiadoras.

Para mais informações, basta enviar um e-mail para pibic.inpa@inpa.gov.br ou pelos telefones 3643-3147 / 3643-3149.