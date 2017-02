'Arqueologia em Manaus' mostra resultado de pesquisas feitas na Avenida das Torres

Exposição apresenta diagnósticos por meio de banners e fotografias, no Espaço Ecam, localizado no Manauara Shopping

A exposição é o resultado das pesquisas arqueológicas realizadas na área da Avenida das Torres. Foto: Divulgação/UEA

Manaus - Nos dias 1, 2 e 3 de março, a exposição “Arqueologia em Manaus” coordenada pelo professor de Arqueologia da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), João Queiroz Rebouças, estará no Espaço de Cidadania Ambiental (ECAM), localizado no piso G3 do Manauara Shopping.

A exposição é o resultado das pesquisas arqueológicas realizadas na área da Avenida das Torres, principal via que liga a zona norte à zona leste de Manaus. Alunos do curso de Arqueologia da UEA estarão presentes para apresentar os seus diagnósticos por meio de banners e fotografias, sob a orientação do professor João Rebouças.

Este projeto tem o apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), coordenação do curso de Arqueologia da UEA, Secretaria de Estado de Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Governo do Estado do Amazonas.

O Espaço Ecam é coordenado pelo IPAAM em parceria com a Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias (Vemaqa), e realiza inúmeras atividades ao longo do ano, como palestras e exposições de projetos educativos sobre o meio ambiente.