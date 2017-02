Cerca de 2 mil imóveis históricos no Centro de Manaus serão tombados, diz Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional realizou levantamento para eleger as casas que serão restauradas

As casas fazem parte dos principais monumentos da história da cidade. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realizou um levantamento dos imóveis históricos em sua área de atuação e constatou que pelo menos 2 mil devem ser tombados. Segundo a coordenadora técnica do órgão, Camyla Torres, alguns desses imóveis são habitados pelos proprietários, mas outros estão abandonados e em estado critico.

“Essas casinhas são resquício de um programa tido como monumento, feito na cidade, pelo Governo Federal, na época, pelo Ministério da Cultura. E, hoje, estamos conseguindo o restauro delas por meio do fundo Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz (Funpatri). Foram feitas votações e elegemos as casinhas para receber esse recurso que tinha no caixa do fundo”, disse Camyla Torres.

Em relação ao valor histórico das casas, a coordenadora ressalta que a obra gera expectativas para os moradores do local e deve acontecer com outros imóveis históricos.

“A gente tem uma cobrança, principalmente dos moradores da Rua Bernardo Ramos, uma das mais preservadas que temos no Centro”, comentou Camyla. “É importante devolver essas duas casinhas, pois são ícones da arquitetura colonial, são umas das poucas unidades que nos temos aqui hoje”.