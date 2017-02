Em março, exposição 'Arqueologia em Manaus' será destaque do Espaço Ecam

Alunos do curso de Arqueologia da UEA estarão presentes para apresentar diagnósticos por meio de fotografias. Foto: Divulgação

Manaus - Entre os dias 1° e 3 de março, o Espaço de Cidadania Ambiental (Ecam), localizado no piso G3 do Manauara Shopping (Avenida Mário Ypiranga, 1300, Adrianópolis) recebe a exposição 'Arqueologia em Manaus', coordenada pelo professor de Arqueologia da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), João Queiroz Rebouças.

A mostra é o resultado das pesquisas arqueológicas realizadas na área da Avenida das Torres, principal via que liga a zona norte e leste da cidade. Alunos do curso de Arqueologia da UEA estarão presentes para apresentar diagnósticos por meio de fotografias.