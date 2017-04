Atividades despertam conscientização ambiental em alunos do Colégio Martha Falcão

Atividades têm como objetivo incentivar a mudança de atitudes sustentáveis desde a infância. Foto: Divulgação

Manaus - Ainda no clima de Festa Anual das Árvores da Região Norte e Nordeste, os alunos do Colégio Martha Falcão realizam durante a semana uma série de atividades para celebrar a data, entre elas, plantio na garrafa PET, exposição e degustação dos Sabores da Amazônia. A iniciativa tem como objetivo despertar a conscientização ambiental e incentivar a mudanças de atitudes sustentáveis desde a infância.

Além disso, na última sexta-feira (31), a instituição inaugurou o Viveiro de Mudas Martha Falcão "Viva a Natureza", para produção de mudas frutíferas da Amazônia e experimentos da horta vertical e caseira.

O espaço celebra o legado deixado pela patrona da instituição, Martha Falcão, que é considerada uma pioneira das causas ambientais e foi reconhecida em todo o Brasil por sua dedicação, como professora e cientista, à preservação da Amazônia.

De acordo com a diretora das Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS), Nelly Falcão de Souza, o viveiro contribuirá para aproximar as crianças da natureza, e ainda resgatará espécies nativas, despertando a curiosidade dos pequenos sobre a diversidade da flora regional.

A Festa Anual das Árvores da Região Norte e Nordeste já é realizada há anos na instituição e surgiu em comemoração Dia da Árvore. Enquanto nas demais regiões do país a data é celebrada no dia 21 de setembro, nos estados do Norte e Nordeste é comemorada no dia 24 de março, em razão da diversidade climática.