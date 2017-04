Chuva causa alagamentos, queda de árvores e deslizamentos em Manaus

A Rua Vargson Navegante, no bairro Nossa Senhora das Graças, ficou alagada. Foto: Sandro Pereira

Manaus – Aproximadamente oito horas de chuva deixaram árvores tombadas, ruas alagadas e registro de deslizamentos de barranco em Manaus, nesta quarta-feira (5). O trânsito também foi afetado em todas as áreas da cidade.

O pluviômetro da Defesa Civil municipal mediu, nas primeiras quatro horas da manhã, 67 milímetros de chuva na zona oeste. Já na zona leste, foram 76 milímetros no mesmo período.

Entre as ocorrências de alagação estão a Rua Gurupi, na Redenção; e a Rua Alberto Gomes, em Petrópolis.

Três tombamentos de árvores fora registrados na central 199 da Defesa Civil. Na Rua Raimundo Nonato de Castro, no Santo Agostinho, uma árvore atingiu uma casa.

Na Torquato Tapajós, nas proximidades do Clube Municipal, um buraco tomou as duas faixas da avenida, causando lentidão no trânsito. O asfalto no local cedeu e é possível ver a passagem de água sob o buraco.

A diarista, Celeste Bindá, 43, ficou surpresa com a ação da chuva no bairro de Flores. Segundo ela, o igarapé que corta o bairro já chegou a inundar outras vezes, mas nunca com a quantidade de água registrada nesta quarta-feira.

"Um micro-ônibus quase cai dentro desse buraco. Vou perder um dia de serviço por causa dessa chuva. Nunca vi nada igual. Muita água, muita mesmo", disse a diarista.

