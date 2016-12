Chuva forte causa alagamentos e desabamentos em Manaus

Avenida Autaz Mirim está com trânsito lento por conta da chuva. Foto: Sandro Pereira

Manaus – A forte chuva, na manhã desta terça-feira (27), deixou as ruas de Manaus alagadas e causou deslizamento de barranco, além de desabamentos de muros e casas, segundo informações da Defesa Civil. Conforme o órgão, na Colônia Antônio Aleixo, três casas desabaram e há pessoas soterradas.

Até o momento, a Defesa Civil de Manaus contabiliza 10 atendimentos às ocorrências causadas pela chuva, que começou a cair na capital por volta das 9h. Entre as de maior gravidade está o desabamento de uma casa de madeira, sem vítimas lesionadas, no bairro Grande Vitória, na zona Leste da capital, e o deslizamento de terra em um trecho de talude localizado na Avenida Grande Circular, entre os bairro Nova Cidade e Alfredo Nascimento, Zona Norte. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foram acionadas para execução de serviços emergências e liberação da via.

Na Avenida Autaz Mirim e da Rua 1, no bairro São José, ruas Andradina e Caxias, na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste; Avenida Umberto Calderaro Filho, no Adrianópolis, zona centro-sul, foram registrados alagamentos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foram registrados sete pontos de alagamentos em toda cidade, sendo cinco ocorrências da água inundando as casas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de chuva acumulada nas últimas 24h na cidade foram de 82,4 milímetros. Pluviômetros do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) chegaram a registrar, em alguns pontos 112 milímetros. Já o pluviômetro da Defesa Civil, localizado na zona Oeste registrou 90 milímetros de chuva.

O Inmet informou, ainda, que a precipitação normal para o mês de dezembro é entre 190 e 200 milímetros. Entretanto, até ontem foram registrados 333,6 milímetros de chuva. Se somado o acumulado com a média registrada hoje (que ainda está em crescimento), irá ultrapassar os 415 milímetros de chuva, o que já é mais que o dobro do esperado.

Confira as ocorrências registradas até o momento:

Alagamentos:

Rua Duque de Caxias – Cachoeirinha

Rua Pinheiro, 36 – Loteamento José Bonifácio

Rua Copaíba, 33 – Comunidade Ouro Verde

Rua 01, 60 – Nsa.do Perpétuo Socorro

Deslizamentos de barranco:

Av. Grande Circular – Cidade de Deus

Rio Juruá, 54 – Loteamento Novo Reino

Desabamentos de casas:

Rua Mauá, 44 – Grande Vitória

Desabamentos de muros:

Rua Jutaí, 29 – Jorge Teixeira

Francisco Queiroz (Manoa)

Rua 31 de Março, na Betânia