Clube do Futuro Cientista ensina crianças e adolescentes a preservarem meio ambiente

Manaus – O projeto Clube do Futuro Cientista, do Colégio Martha Falcão, celebra mais uma nova etapa desde a fundação, há 26 anos. A iniciativa é um dos legados da professora Martha Falcão, uma pioneira das causas ambientais, que foi reconhecida em todo o Brasil por sua dedicação, como professora e cientista, a preservação da Amazônia. O objetivo do clube é o de ensinar as crianças e adolescentes sobre a importância da preservação dos recursos naturais do planeta.

Cinquenta alunos fazem parte do clube, que conta com uma diretoria, sempre formada por alunos do 9º ano ao ensino médio e que é eleita pelas crianças e adolescentes do colégio. Os membros realizam, durante o ano letivo, atividades que inclui do plantio e cultivo de mudas a campanhas de conscientização. Com isso, a educação ambiental é discutida e disseminada pelos cientistas mirins.

“O Brasil precisa de pesquisadores e pretendemos incentivar desde muito cedo, nos nossos alunos, o gosto pelo experimento e pela ciência”, afirma a diretora das Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS), Nelly Falcão de Souza.

Neste ano, visitas técnicas, pesquisas de campo, aulas de passeio, projetos de pesquisa, plantio de mudas, campanha de sementes frutíferas, exposições e inauguração de viveiro para produção de mudas frutíferas da Amazônia para experimentos da horta vertical e caseira, como parte das comemorações da Festa Anual da Árvore do Norte e Nordeste estarão entre as atividades do calendário dos pequenos.

“A consciência desenvolvida nas primeiras fases da criança faz com que, quando adulta, ela tenha uma noção plena de sua participação na construção de um mundo melhor”, aponta a coordenadora pedagógica das Instituições Nelly Falcão, Ana Gláucia Glaudino.

De acordo com ela, apesar do Clube do Futuro Cientista ser uma atividade optativa, a instituição sempre registrou uma boa adesão dos alunos curiosos e interessados em fazer parte da iniciativa.

“As crianças observam e participam de cada atividade que desperta o lúdico, a curiosidade, criatividade e a interação, tornando o aprendizado mais divertido e dinâmico para elas e o que é absorvido acaba fazendo parte do dia a dia delas através de pequenas atitudes sustentáveis”, comenta a coordenadora.

O Colégio Martha Falcão tem no seu histórico o cuidado com a conservação do meio ambiente. Neste ano, a instituição inaugurou a nova sede com o conceito de Escola Sustentável, visando criar, entre seus colaboradores e alunos, uma cultura de sustentabilidade a partir da prática de hábitos e comportamentos, extensivos às famílias e à comunidade.

Entre as iniciativas, estão o uso de luminárias de LED, tratamento acústico e térmico nas salas de aula, reuso de águas pluviais para instalações sanitárias e irrigação de jardim, além de uma moderna Estação de Tratamento de Esgotos (ETE).

Dicas para os pais incentivarem as crianças em casa:

Crie uma pequena horta ou vaso de plantas em casa e peça ajuda das crianças para regar. Isso aumentará o contato delas com a natureza;

Mostre que atitudes, como um banho mais curto e fechar a torneira enquanto escova os dentes, podem ajudar a economizar água, elemento cada dia mais escasso;

Ensine-as a reutilizarem a água para regar plantas, lavar o quintal ou calçada;

Também seja um exemplo! Ao sair de um ambiente, apague a luz. Fale como se produz energia e como ela chega até a tomada de sua casa.