Colina do Aleixo recebe plantio de mudas e ação de sensibilização de moradores

Manaus - A Praça do Conjunto Colina do Aleixo, no São José, zona Leste, recebeu nesta terça-feira (14), a equipe do Programa Arboriza Manaus, que concluiu o trabalho de plantio de 50 mudas de árvores no local. O programa, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), tem como meta este ano promover o plantio de 10 mil mudas de árvores em 40 logradouros públicos. Destas, 781 já foram plantadas desde o começo de janeiro até agora.

A ação contou com a participação dos técnicos da Divisão de Educação Ambiental, da Semmas, que realizaram um trabalho de sensibilização dos moradores com a finalidade de envolver a comunidade na missão de cuidar e garantir o crescimento das árvores.

Foram plantadas mudas das espécies pau-pretinho, jutairana, ipê e munguba. A diretora de Arborização e Paisagismo da Semmas, Rosemary Bianco, explicou que o trabalho vem sendo desenvolvido em um ritmo satisfatório e contando agora com o reforço da sensibilização da comunidade.

“A finalidade do trabalho em parceria é garantir que tenhamos uma redução dos índices de perdas a partir dessa mobilização popular”, explica Bianco. Durante o trabalho é feita uma abordagem aos moradores explicando a importância da arborização para a cidade e as formas como eles podem contribuir para o crescimento das mudas. É feita também a distribuição de material informativo com orientações sobre como plantar.

O advogado Marcos Marinho, morador do Colina do Aleixo há 20 anos, elogiou a iniciativa da arborização. Segundo ele, há muito tempo o conjunto precisava de uma ação de plantio de árvores para reforçar o verde na localidade. Outro morador, Eduardo Trindade, conta que ele mesmo já plantou árvores no conjunto, junto com a esposa. “Nós, moradores, estamos muito contentes com esta ação da prefeitura”, disse ele, que integra a Associação dos Moradores da Colina do Aleixo (Ascoa).

O chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo, explica que a sensibilização aproxima a comunidade do órgão ambiental. “Muitas vezes, somos abordados por moradores que expressam sua vontade de fazer plantios nos seus quintais e não sabem os procedimentos corretos de como fazer e nós repassamos para eles essas informações”, afirmou Araújo.