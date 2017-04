Defesa Civil emite alerta para Baixo Amazonas e coloca Médio Solimões em atenção

Os sete municípios do Baixo Amazonas, que estavam em atenção, evoluíram para situação de alerta, estágio que antecede o caso de emergência. Foto: Divulgação

Manaus – Nesta terça-feira (4), a Defesa Civil colocou em alerta a região do Baixo Amazonas e em atenção o Médio Solimões. As categorias de desastre antecedem a Situação de Emergência e o órgão vai enviar equipes para avaliação das áreas.

“Estamos vivenciando o reflexo das mudanças climáticas, com chuvas acima do normal nesse primeiro trimestre de 2017, e nosso monitoramento indicou alteração nessas duas calhas, o que nos leva a adotar medidas preventivas, como o deslocamento de equipes para avaliação nos municípios em questão”, disse o Secretário Adjunto do órgão Hermógenes Rabelo.

Os sete municípios do Baixo Amazonas (Parintins, Barreirinha, São Sebastião do Uatumã, Nhamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos e Maués), que estavam em atenção, evoluíram para situação de alerta, estágio que antecede o caso de emergência.

No Médio Solimões, que compreende os municípios de Coari, Fonte Boa, Uarini, Alvarães, Tefé, Jutaí, Codajás, Manacapuru, Iranduba, Anori, Anamã, Caapiranga e Manaquiri, devido à elevação do nível do rio, a Defesa Civil do Estado colocou toda a calha em atenção.

A emissão dos boletins cobra das prefeituras medidas preventivas e preparatórias para o enfrentamento de um evento extremo de enchente, tendo como principal ferramenta a possível execução dos Planos de Contingência dos municípios, que devem conter informações quanto ao número de possíveis afetados, principais necessidades, impacto sócio- econômico, bem como o acionamento dos principais órgãos setoriais, que atuarão no desastre.

Cotas

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta (CEMOA), da Defesa Civil AM, com base em dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o rio Amazonas está em processo de enchente com valores próximos aos observados nos anos que ocorreram as máximas históricas. A régua fluviométrica de Parintins, por exemplo, que é o município referência do Baixo Amazonas, registrou, hoje, o nível de 8,02m, ultrapassando em 12 centímetros a Cota de Alerta, que é 7,90m. A cota histórica dessa cidade foi registrada em junho de 2009, com 9,38m.

Já Manacapuru, município referência do Médio Solimões, a cota de alerta é de 18,08m. Na data de hoje registrou 18,32, ultrapassando 24 centímetros da média.

Atendimento

Na primeira etapa de atendimento humanitário, no início de março, a Defesa Civil distribuiu 20 toneladas de ajuda humanitária aos afetados em Guajará e Ipixuna.

Para essas duas cidades, que tem 2.702 famílias impactadas pela enchente, foram entregues cestas básicas, kits medicamento (antibiótico, vitamina, sais de hidratação, analgésico), kits dormitórios (lençol, rede, mosqueteiro), kits higiene pessoal e ainda, hipoclorito de sódio, para purificação da água.

A segunda fase já foi iniciada no dia 28 de março, com o envio de 500 toneladas de ajuda humanitária, para atender os quatro municípios em emergência na calha do Juruá.

Balanço:

Situação de emergência

1 - Guajará (calha do Juruá)

2 – Ipixuna (calha do Juruá)

3- Eirunepé (calha do Juruá)

4 - Itamarati (calha do Juruá)

Famílias afetadas: 5.970

Situação de alerta

1 - Juruá (calha do Juruá)

2 - Carauari (calha do Juruá)

3 - Envira(calha do Juruá)

4 -Tabatinga (calha do Solimões)

5- Benjamin Contant (calha do Solimões)

6- São Paulo de Olivença (calha do Solimões)

7- Amaturá (calha do Solimões)

8- Santo Antônio do Iça (calha do Solimões)

9- Tonantins (calha do Solimões)

10- Atalaia do Norte (calha do Solimões)

11- Parintins (calha do Baixo Amazonas)

12- Barreirinha (calha do Baixo Amazonas)

13- São Sebastião do Uatumã (calha do Baixo Amazonas)

14- Nhamundá (calha do Baixo Amazonas)

15- Urucará (calha do Baixo Amazonas)

16- Boa Vista do Ramos (calha do Baixo Amazonas)

17- Maués (calha do Baixo Amazonas)

Situação de atenção

1- Coari (calha do Médio Solimões)

2- Fonte Boa (calha do Médio Solimões)

3- Uarini (calha do Médio Solimões)

4- Alvarães (calha do Médio Solimões)

5-Tefé (calha do Médio Solimões)

6-Jutaí (calha do Médio Solimões)

7-Codajás (calha do Médio Solimões)

8-Manacapuru (calha do Médio Solimões)

9-Iranduba (calha do Médio Solimões)

10-Anori (calha do Médio Solimões)

11-Anamã (calha do Médio Solimões)

12-Caapiranga (calha do Médio Solimões)

13-Manaquiri (calha do Médio Solimões)

Situação de emergência – Deslizamento de terra

1- Manacapuru (calha do Baixo Solimões)

2- Tefé (calha do Médio Solimões)

Famílias afetadas: 121