Defesa Civil registra seis ocorrências por conta da chuva em Manaus

Manaus – Em mais um dia de forte chuva em Manaus, a Defesa Civil já registra seis ocorrências, desde as 18h de ontem (21) até as 8h20 desta quinta-feira (22). De acordo com o órgão, os pluviômetros registraram, nas últimas 24 horas, uma média de 22,2 milímetros de chuva na região urbana da cidade.



Entre os registros estão dois desabamentos de muro na comunidade Jesus Me Deu, na zona norte; e Bairro da Paz, na zona oeste; um alagamento no Parque Riachuello II, na zona oeste; e dois deslizamentos de barranco. Um na Praça 14, zona sul; e outro no bairro Alfredo Nascimento, zona norte.