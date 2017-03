Dois municípios do Juruá decretam situação de emergência 

Eirunepé e Itamarati entraram no cronograma de ajuda humanitária da Defesa Civil do Amazonas

Ao todo, são 3.268 famílias afetadas nas duas cidades. Foto: Divulgação

Manaus – Os municípios de Eirunepé e Itamarati, localizados na calha do Rio Juruá, decretaram Situação de Emergência, por conta da enchente e passaram a integrar o cronograma de ajuda humanitária da Defesa Civil do Amazonas.

“As cidades estão sendo monitoradas pela Defesa Civil AM desde o início de janeiro, quando receberam o Alerta de enchente. Com a evolução do cenário, esses novos municípios vão poder contar o apoio humanitário do Estado, como já está acontecendo com Guajará e em seguida, Ipixuna”, informou o Secretário Executivo da Defesa Civil do Estado, coronel Fernando Pires Júnior.

Ao todo, são 3.268 famílias afetadas nas duas cidades. Com esses novos decretos, sobe para quatro o número de municípios em Emergência no Amazonas devido a enchente.

Atendimento Guajará

A Defesa Civil do Estado está em andamento com a distribuição de ajuda humanitária no município Guajará, o primeiro a receber o apoio. No total, são 12 toneladas de mantimentos, que inclui cestas básicas, kit’s medicamento (antibiótico, vitamina, sais de hidratação, analgésico), kit’s dormitórios (lençol, rede, mosqueteiro), kit’s higiene pessoal e ainda, hipoclorito de sódio, para purificação da água.

O próximo a receber o socorro, será o município de Ipixuna, na calha do Juruá. Nesta cidade 1.651 famílias foram afetadas e também serão atendidas com nove toneladas ajuda humanitária dos Governos Federal e Estadual.