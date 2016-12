Inpa e UEA abrem inscrições para curso de doutorado em Clima e Ambiente

O objetivo é selecionar e classificar candidatos para o doutorado em Clima em Ambiente com projetos de pesquisas que abrangem as diferentes linhas de pesquisa do programa de pós-graduação. Foto: Divulgação

Manaus – A partir desta segunda-feira (26), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abrem inscrições para a seleção do curso de doutorado do programa de pós-graduação em Clima e Ambiente (Cliamb). São oferecidas 10 vagas para ingresso em 2017.

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 27 de janeiro, por meio do formulário disponibilizado na página do Inpa, juntamente com o edital no endereço http://portal.inpa.gov.br/index.php/editoria-b/editais. Depois de preenchido e assinado, o formulário deve ser encaminhado em formato digital (PDF) para o e-mail selecao.cliamb@gmail.com, com os documentos listados no edital. A taxa de inscrição é de R$ 100.

A seleção será composta por três etapas eliminatórias, sendo a primeira a análise curricular, seguida de avaliação do anteprojeto de pesquisa e, por último, uma entrevista com a comissão de seleção.

O objetivo é selecionar e classificar candidatos para o doutorado em Clima em Ambiente com projetos de pesquisas que abrangem as diferentes linhas de pesquisa do programa de pós-graduação: Modelagem Climática; Meteorologia Tropical; Clima e funcionamento dos ecossistemas amazônicos; e Processos de Interação Biosfera-Atmosfera.