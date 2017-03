Inpa estreia exposição infantil sobre a fauna e flora da região 

A mostra ficará em cartaz entre os dias 31 de março e 16 de abril, no Amazonas Shopping, com acesso gratuito

Os visitantes poderão aprender como funciona o purificador de água e participar do jogo EcoThos, que é voltado para a resolução de questões ambientais. Foto: Divulgação

Manaus – Nesta sexta-feira (31), estreia uma exposição especial sobre a fauna e a flora da região no Amazonas Shopping (Avenida Djalma Batista, 482, Chapada). O espaço, organizado em parceria com o Instituto de Pesquisas da Amazônia (Inpa), funcionará de 12h às 22h, no segundo piso do centro de compras e o acesso é gratuito. A mostra ficará em cartaz até o dia 16 de abril.

A ideia é despertar o interesse das crianças para a ciência e outras ‘curiosidades’ do mundo científico. Por isso, sob a orientação de estudantes de mestrado, doutorado e áreas específicas do Inpa, o público verá, de pertinho, espécies como aranhas vivas em caixas de vidro.

A área terá ainda exibição de uma mesa com animais empalhados e quadros com insetos, além de um lago artificial e um espaço com um miniecossistema para explicar a importância de se preservar o meio onde vivemos.

Segundo a coordenadora de Tecnologia Social do Instituto (COTS/COEX), Denise Gutierrez, os visitantes poderão aprender como funciona o purificador de água e participar do jogo EcoThos, que é voltado para a resolução de questões ambientais.

“É uma simulação na área ambiental, que apresenta uma problemática como poluição, queimadas ou uso indevido de terra. A partir disso, o participante precisa pensar em soluções, para mostrar que, na maioria das vezes, é preciso privilegiar uma coisa em detrimento de outra. O objetivo é justamente abordar a tomada de decisões”, explica