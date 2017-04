Em Manaus, duas pessoas ficam presas em transporte escolar durante chuva

O veículo ficou ilhado na Rua Conceição do Norte, no bairro Flores. Foto: Sandro Pereira

Manaus – Duas pessoas ficaram presas, durante quatro horas, em um veículo de transporte escolar por causa do alagamento na Rua Conceição do Norte, no bairro Flores, na manhã desta quarta-feira (5). Um adolescente de 13 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros enquanto o motorista, que não teve o nome revelado, se recusou a sair da van até a chegada do proprietário da condução.

O sargento dos Bombeiros, Wagner Silva, informou que, nesses casos, o ideal é sempre aguardar o socorro da equipe de salvamento. Segundo ele, devido a água ter tomado a rua, não seria possível identificar bueiros sem tampa.

Segundo a mãe do adolescente Maurício Negreiros, a professora Mônica Negreiros, o veículo pegou o estudante em casa às 5h30 para deixá-lo na escola. Segundo ela, o filho chegou a enviar uma foto do veículo com a água tomando o assoalho.

Ao ser resgatado, Maurício relatou que uma camada de fumaça tomou o carro, o que dificultou a respiração. Ele foi encaminhado para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) mais próximo.