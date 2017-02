'Prêmio Vira Manaus' dá espaço a iniciativas sustentáveis desenvolvidas na capital

Os prêmios serão entregues no dia 27 de abril. Foto: Divulgação

Manaus - O Movimento Vire Manaus vai lançar, nesta terça-feira (14), às 15h, no Impact Hub Manaus, o primeiro 'Prêmio Vire Manaus'. O Prêmio tem o objetivo de apoiar e disseminar iniciativas de organizações ou pessoas que melhorem significativamente a cidade rumo ao desenvolvimento sustentável. Serão premiadas iniciativas em três categorias, que deverão estar associadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: Saúde, Cultura e Espaços Públicos e Meio Ambiente.

As inscrições para o Prêmio estarão abertas até o dia 19 de março deste ano e devem ser feitas pelo preenchimento de um formulário online. Os interessados podem inscrever suas ideias em uma das três categorias, conforme o valor necessário para execução do projeto: categoria Jaraqui (R$ 500 a R$ 1.000), Tambaqui (R$ 1.001 a R$ 2.000) e Pirarucu (R$ 2.001 a R$ 5.000).

O prêmio será lançado em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), o Impact HUB Manaus e a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN-Amazônia). As iniciativas serão avaliadas por uma comissão formada por especialistas nas áreas, Andrea Waichman (FAPEAM),Denis Minev (Bemol), Fabio Deboni (Instituto Sabin), Inês Daou (Iaí Promoções), Laurent Troost (IMPLURB), Marcio Silva de Lira (PRODAM) e Virgilio Viana (Fundação Amazonas Sustentável).

Segundo Paula Gabriel, que coordena a Agenda Manaus da FAS, a premiação surgiu para dar vazão às iniciativas descobertas na Virada Sustentável Manaus: “Nas duas últimas edições da Virada tivemos cerca de 500 voluntários engajados em mais de 300 atividades e iniciativas para melhorar a cidade. Com um número tão significativo, não quisemos esperar até a próxima edição do evento para incentivar essas ideias”, disse.

Os prêmios serão entregues no dia 27 de abril. Para participar, as iniciativas não precisam ser inéditas, mas precisam ter clareza na apresentação da ideias, potencial de impacto e facilidade de execução no tempo proposto, de maio a julho deste ano.

Na próxima Virada Sustentável Manaus, nos dias 29 e 30 de julho, os vencedores deverão apresentar os resultados da execução dos projetos. Mais informações: premioviremanaus@gmail.com ou pelos telefones 4009-8900 (FAS) e 3236-0658 (Impact Hub).