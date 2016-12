Raios mataram 95 pessoas no Amazonas

A previsão é que a incidência de descargas elétricas, no Estado, permaneça dentro da média, com 6 milhões de raios e 6 mil raios para Manaus, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica

Em todo o País, entre 2000 e 2014, o estudo apontou 1.792 mortes por raios. Foto: Chico Batata/09/01/2009

Manaus - De 2000 a 2014, 95 pessoas morreram vítimas de raios no Amazonas, sendo 73 homens. A previsão é que a incidência de descargas elétricas, no Estado, permaneça dentro da média histórica, com 6 milhões de raios e 6 mil raios para Manaus, durante o verão. Os registros e previsões fazem parte do levantamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com base nos dados da Rede Brasileira de Detecção de Descargas Atmosféricas (BrasilDAT).

Conforme o Elat, a previsão é feita para o período entre 21 de dezembro de 2016 a 20 de março de 2017 (verão), época do ano em que 43% das ocorrências de mortes por raios no Brasil são registradas.

Apesar do período de ocorrências no âmbito nacional, no Amazonas, conforme o levantamento, a maior incidência de raios é registrada, anualmente, entre 23 de setembro e 21 de dezembro (primavera). A previsão do Elat é feita com base nas temperaturas dos oceanos Atlântico e Pacífico Sul, Equatorial e Norte, que apresentam incidência de raios dentro da média histórica também para a Região Norte do País.

Só em 2015, conforme o levantamento, seis pessoas morreram atingidas por raios. Já em 2016, o levantamento apontou para apenas uma morte ocasionada por descarga elétrica em Manaus. Ainda conforme o estudo do Elat, nenhuma das mortes por raio, registradas nos últimos dois anos, aconteceram em Manaus.

Brasil

Em todo o País, entre 2000 e 2014, o estudo do Elat apontou 1.792 mortes por raios. Conforme o estudo, a probabilidade de um homem morrer por raio é 4,5 vezes maior que uma mulher. Além disso, a cada três mortes, duas ocorrem ao ar livre.

Os dados apontam que as mortes no campo representam 25% das vítimas por raio no País, variando de um mínimo de 12% na região Norte a 25% na região sul. As mortes que ocorrem dentro de casa estão em segundo lugar e representam 17%, variando de um mínimo de 7% no Sudeste e Centro-Oeste a 21% no Nordeste.

Ainda de acordo com o Elat, a maioria das mortes acontece na Região Sudeste (28%) e as outras quatro regiões estão empatados com 18% cada. São Paulo é o Estado com maior número de vítimas, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.