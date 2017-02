FAS representa o AM no encontro 'Direito Humano à Água' com Papa Francisco

Superintendente-geral da Fundação Amazonas Sustentável participará do evento na Pontifícia Academia do Vaticano

Superintendente Virgílio Viana já entregou carta ao Papa Francisco para uma visita a Manaus. Foto: Gabriela Sampaio

Manaus - O superintendente-geral da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e diretor da Rede SDSN-Amazônia, Virgilio Viana, representará a região, nesta quinta (23) e sexta-feira (24), durante o workshop "Direito humano à água", realizado na Pontifícia Academia do Vaticano, que discutirá o papel central das políticas públicas na gestão de água e saneamento. O evento contará com a presença do Papa Francisco e de líderes religiosos como o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Claudio Hummes.

Realizado pela Cátedra de Diálogo e Cultura do Encontro, o evento internacional reúne ambientalistas, políticos, educadores e líderes religiosos para debater medidas necessárias para que hajam melhorias em políticas que atendam aos povos do mundo com água e paz.

Às 13h desta quinta-feira (23), horário de Manaus, será realizada sessão especial sobre a Amazônia. Participam Virgilio Viana, Dom Claudio Hummes, o jesuíta Alfredo Ferro (Colômbia) e o antropólogo Martín von Hildebrand (Colômbia).

Na sexta, o professor Virgilio Viana participa de painel com o tema "Direito humano à água e serviços sanitários: o mundo do trabalho face a uma cultura de descartabilidade". Também integram o painel o líder da Rede SDSN Global, professor Jeffrey Sachs (EUA), e José Luis Lingeri (Argentina), representante do Sindicato dos Trabalhadores das Obras Sanitarias da Grande Buenos Aires.

O evento encerrará com participação especial do Papa Francisco. O encontro mundial está sendo transmitido ao vivo na internet.

O workshop é organizado por universidades e organizações sem fins lucrativos e tem como objetivo gerar um espaço interdisciplinar de debates e reflexões para a realização de políticas públicas que assegurem a efetiva contribuição à ciência, cultura e política nos avanços tecnológicos e na realização de uma sociedade mais justa, solidária que permita a paz e a prevenção de conflitos baseados em interesses políticos e econômicos sobre a vida humana.

FAS e SDSN-Amazônia no Vaticano

Esta é a terceira visita da FAS e da Rede SDSN-Amazônia no Vaticano. Em outubro, Virgilio Viana e a representante da Rede SDSN-Amazônia Jovem, Gabriela Sampaio, participaram do 3º Simpósio da Juventude do Vaticano. Na oportunidade, o Papa Francisco recebeu das mãos de Virgílio uma carta assinada em conjunto com o Arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que externa a satisfação da Arquidiocese e da cidade de Manaus em receber Sua Santidade em solo amazonense. O Papa também foi presenteado com a fotografia de um mural grafitado com a Sua Santidade, elaborada pelo artista amazonense Raiz Campos, e que estampa o muro da Fundação, no bairro Parque Dez, em Manaus.

Em fevereiro deste ano, Viana participou também do encontro "Ética em Ação", realizado pela Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano.

A parceria entre a FAS, SDSN-Amazônia e a Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano teve início com o lançamento da Encíclica papal 'Laudato Si' em Manaus e na aldeia Kambeba Três Unidos, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro, com a presença do Monsenhor Marcelo Sanchez Sorondo, chanceler da Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano, do Arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani e do presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da CNBB, Dom Claudio Hummes.

A ‘Laudato Si’ (Louvado Seja) foi o primeiro documento da Igreja Católica que trata especificamente de questões ambientais. A carta é direcionada a todas as pessoas do planeta, independente da religião ou credo.