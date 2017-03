Em situação de emergência, Ipixuna começa a receber ajuda humanitária

No município, são 1.651 famílias impactadas pela enchente. Os próximos municípios beneficiados serão Guajará, Eirunepé e Itamarati

Manaus – A Defesa Civil do Amazonas deu início, nesta terça-feira (21), a distribuição de oito toneladas de ajuda humanitária no município de Ipixuna, na calha do Juruá, que está em situação de emergência por conta da enchente.

“Já atendemos Guajará e agora começamos o atendimento humanitário em Ipixuna. A determinação do Governador José Melo, é garantir a saúde e proteção alimentar das famílias afetadas pela enchente”, enfatizou o Secretário Executivo da Defesa Civil AM, coronel Fernando Pires Júnior.

Em Ipixuna são 1.651 famílias impactadas pela enchente, que começaram a receber cestas básicas, kits de medicamentos (antibióticos, vitaminas, sais de hidratação, analgésico), kits dormitório (lençol, mosquiteiro, rede), kits de higiene pessoal e hipoclorito de sódio, para purificação da água.

Os próximos municípios beneficiados serão Guajará (segunda fase de atendimento), Eirunepé e Itamarati.

Os municípios localizados na calha o Juruá (Juruá, Carauari e Envira), no Alto Solimões (Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Iça, Tonantins e Atalaia do Norte), continuam em “Alerta”, estágio que antecede a Situação de Emergência.

Em “atenção” permanecem os municípios que compõem a calha do Baixo Amazonas (Parintins, Barreirinha, São Sebastião do Uatumã, Nhamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos, Maués).

Situação de emergência

1 - Guajará (calha do Juruá)

2 – Ipixuna (calha do Juruá)

3- Eirunepé (calha do Juruá)

4 - Itamarati (calha do Juruá)

Famílias afetadas: 5.970

Situação de alerta

1 - Juruá (calha do Juruá)

2 - Carauari (calha do Juruá)

3 - Envira(calha do Juruá)

4 -Tabatinga (calha do Solimões)

5- Benjamin Contant (calha do Solimões)

6- São Paulo de Olivença (calha do Solimões)

7- Amaturá (calha do Solimões)

8- Santo Antônio do Iça (calha do Solimões)

9- Tonantins (calha do Solimões)

10- Atalaia do Norte (calha do Solimões)

Situação de atenção

1- Parintins (calha do Baixo Amazonas)

2- Barreirinha (calha do Baixo Amazonas)

3- São Sebastião do Uatumã (calha do Baixo Amazonas)

4- Nhamundá (calha do Baixo Amazonas)

5- Urucará (calha do Baixo Amazonas)

6- Boa Vista do Ramos (calha do Baixo Amazonas)

7- Maués (calha do Baixo Amazonas)