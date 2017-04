Torquato Tapajós é interditada e trânsito é desviado para o Parque das Laranjeiras

Na Torquato Tapajós, o asfalto cedeu e um buraco tomou duas faixas da avenida. Foto: Sandro Pereira

Manaus – A Avenida Torquato Tapajós, no sentido Centro/bairro, foi interditada na manhã desta quarta-feira (5), após o afundamento da pista nas proximidades do Clube Municipal de Manaus. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estão no local para traçar medidas emergenciais enquanto agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) atuam na área, orientando os condutores a desviar pela Avenida Professor Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras. O Manaustrans informou ainda que a faixa azul está liberada em toda a cidade e em todos os sentidos, para fluidez no trânsito.

Em nota, a Seminf informou que devido a chuva que atingiu a cidade na madrugada, o tubo armco que recebe as águas pluviais, no trecho da Avenida Torquato Tapajós, sentido centro-bairro, rompeu, o que ocasionou um afundamento no pavimento da via.

O subsecretário da Seminf, Antonio Peixoto, informou que a rede de drenagem de águas pluviais, chamada armco, não suportou o volume d’água. Ele explicou que, com o rompimento, a rua cedeu, abrindo um buraco na avenida. Peixoto garantiu que todos os equipamentos necessários para a recuperação da rua já estão no local e o trabalho segue em ritmo acelerado. “Devemos liberar a via para tráfego ainda hoje ou, no máximo, amanhã”, declarou.

Peixoto explicou também que o trabalho no local requer muita cautela porque há redes de distribuição de gás natural e água que passam sob a avenida, o que torna o trabalho mais delicado.

O prefeito em exercício, Marcos Rotta, está a frente da equipe do Grupo de Pronta Resposta (GPR), integrado pela Defesa Civil, Seminf, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, para verificar as 14 ocorrências registradas desde 1h.