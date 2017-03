Batucada do Garantido comemora aniversário de Sebastião Júnior no Ensaio-Show

A festa será no dia 12 de março, a partir das 17h, no Almirante Hall

Segundo Sebastião Júnior, serão incluídas no repertório toadas de vários anos do Boi do Povão. Foto: Divulgação

Manaus – Para comemorar o aniversário do levantador oficial do Garantido, Sebastião Júnior, a Batucada do Garantido realizará uma edição especial do tradicional Ensaio-Show. A festa será no dia 12 de março, a partir das 17h, no Almirante Hall (Rua Padre Agostinho Martin, 981 - Santo Antônio). Os ingressos estarão disponíveis por R$20, R$ 10 (estudantes), R$ 25 (área VIP) e R$ 400 (camarote para 15 pessoas).

Os cantores Leonardo Castelo e Márcia Siqueira são convidados da festa e farão o aquecimento especial da galera para o aniversariante.

De acordo com o Sebastião Júnior serão incluídas no repertório toadas de vários anos do Boi do Povão.

“Será meu aniversário, mas a festa é para o povo de alma vermelha, que me apoia desde que cheguei ao Garantido. Sou muito grato por tudo”, disse, completando que no dia 25 também estará presente, com todos os itens oficiais, na estreia do Curral do Garantido, em Manaus, que esse ano será no Cassam.