Bumbás prontos para apresentar toadas e coreografias ao público

Enquanto Caprichoso terá ensaios no Clube do Trabalhador, Garantido ocupará o Cassam. Foto: Danilo Mello/Acervo DA

Manaus - Atenção torcidas de Caprichoso e Garantido (respeitando a ordem alfabética): a festa, em Manaus, vai começar. No próximo sábado, dia 25, o Curral do Garantido inicia sua série de ensaios e com casa nova. Nesta temporada, os torcedores do boi vermelho serão recebidos no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam), no bairro São Lázaro.

Segundo a presidente do Movimento Amigos do Garantido (MAG), Izoney Tomé, a mudança de lugar se deu por dois importantes fatores: a segurança e o estacionamento. “Nós precisávamos de um lugar que pudesse oferecer comodidade. Então, estamos em uma área militar, que nos garante segurança reforçada e um amplo estacionamento”, explica.

Este ano, o curral inicia às 19h, com um ‘aulão’, no qual os moradores dos bairros próximos, como Morro da Liberdade, Santa Luzia, Crespo e Educandos, poderão aprender as coreografias de 2017. Às 20h, sobe ao palco uma banda resgatando as toadas antológicas do Garantido. “E, atendendo aos pedidos dos torcedores, transferimos o espetáculo principal para às 23h30”, adianta.

Nesta primeira edição, o público poderá conferir a apresentação da nova cunhã-poranga, Rayssa Bandeira. A apoteose terá a participação de Israel Paulain (apresentador) e Sebastião Jr. (levantador), acompanhados da Batucada e com a presença dos demais itens oficiais. Os ingressos custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

No dia 20 de abril, será feito o lançamento do CD oficial deste ano.

Azul

O Caprichoso também está de casa nova. Ao contrário do ano passado, onde o Bar do Boi era realizado na Associação dos Servidores do Inpa (Assinpa), em 2017, ele segue para o Sesi Clube do Trabalhador (São José). A mudança se deu por conta de horário. “A Assinpa tem um ‘acordo’ com os moradores próximos de que as festas só podem ir até as 23h”, comenta Carlos Nery, presidente do Movimento Marujada.

Com a ajuda do presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, o Touro Negro conseguiu a área externa do Sesi. “No primeiro Bar do Boi, vamos contar com a presença de todos os nossos cantores oficiais e da torcida organizada FAB, que irá comemorar seus 20 anos de existência”, revelou. Aproveitando a oportunidade, Nery disse que, no dia 29 de abril, será feito o lançamento do CD oficial 2017, enquanto, no dia 17 de junho, a feijoada, no dia 18 junho, o Bar do Boizinho, e, no dia 24 de junho, o último ensaio.

Os ingressos custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). “É bom lembrar que os sócios do boi pagam somente meia-entrada. Basta apresentar a carteirinha. E as mesas vão custar R$ 100 (para quatro pessoas)”, finaliza. Informações: (92) 99159-2780.