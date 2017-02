Caprichoso anuncia concurso para a rua mais ornamentada em azul e branco

Concurso premiará a rua mais enfeitada em azul e branco de Parintins. Foto: Nathalie Brasil/Arquivo-DA

Manaus - Com o objetivo de resgatar a tradição de preparar a cidade para receber o visitante e ornamentar a ilha em Azul e Branco no período do Festival, o presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, anunciou, no domingo (19), na Praça dos Bois, o concurso que premiará a rua mais enfeitada em azul e branco de Parintins (distante 369 quilômetros da capital).

O anúncio foi aprovado imediatamente pelas famílias presentes no evento que aplaudiram a novidade. “Vamos lançar o concurso e a rua mais enfeitada em azul e branco vai ganhar um ensaio show, o ensaio especial com os itens oficiais do Caprichoso”, assegura o dirigente azulado ao afirmar que essa é uma maneira de incentivar a nação azul e branca a deixar as ruas nas cores do boi de Parintins.

A diretoria do Boi Caprichoso irá divulgar em breve o regulamento e período de inscrição para o concurso.