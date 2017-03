Caprichoso prepara a gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”

No Bumbódromo, a equipe reuniu para apresentar os detalhes da festa e a logística que será montada dia 25 de março no Curral Zeca Xibelão

Parintins - Os preparativos para a gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo” estão em ritmo acelerado. O final de semana foi intenso para todos os que fazem parte da produção e elenco.

No Bumbódromo, a equipe reuniu para apresentar os detalhes da festa e a logística que será montada dia 25 de março no Curral Zeca Xibelão.

No sábado aconteceu o primeiro ensaio técnico da Marujada com os blocos musicais completos e inserção do apresentador Edmundo Oran.

Zandonaide Bastos, produtor disse que todo o repertório da festa foi executado dentro do tempo de duas horas como está planejado. Durante a semana será dada sequência ao ensaio.

No domingo à noite, foram apresentadas as coreografias que serão executadas pelos grupos Troup Caprichoso e CDC. A apresentação aconteceu no Curral Zeca Xibelão acompanhada pelo Conselho de Arte, diretoria e produtores do DVD, com a realização de making off da Produtora Paulino Produções.

A partir de hoje os ensaios serão realizados nos tablados que foram liberados dentro do curral. Hoje à tarde a produção reunirá com os técnicos da Paulino Produções repassando todo o roteiro de gravação.

Uma nova equipe ao comando de Aldenilson Pimentel, o pretinho, integra a linha de produção de figuração e cênico coreográfico.

Todas as atividades foram acompanhadas pelo Presidente Babá Tupinambá que também prestigiou “A Tarde Alegre” e apresentação dos candidatos a itens mirins.