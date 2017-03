Marujada de Guerra do Caprichoso abre temporada de ensaios em Manaus

Ensaios iniciam nesta quinta-feira, com início às 19h, no Atlético Rio Negro Clube. O item oficial do Boi-Bumbá Caprichoso se prepara para o 52º Festival Folclórico de Parintins

O item oficial do Boi-Bumbá Caprichoso se prepara para cumprir intensa agenda de eventos. Foto: Arquivo Vogue/Reprodução

Manaus - A Marujada de Guerra inicia, nesta quinta-feira (9), temporada de ensaios, em Manaus. O item oficial do Boi-Bumbá Caprichoso se prepara para cumprir intensa agenda de eventos, na capital, além do 52º Festival Folclórico de Parintins. O ensaio acontecerá no parque aquático do Atlético Rio Negro Clube, no Centro da capital, com início às 19h. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), adquiridas na portaria do evento.