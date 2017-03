'Planeta Boi' reforça atividades do Caprichoso e Garantido em Manaus e Parintins

Evento terá edições em Parintins, durante o festival folclórico, e na capital, com boi-bumbá e importantes nomes do cenário da música eletrônica

Além de Valdo Garcia, o anúncio do evento contou com as presenças dos presidentes dos movimentos Marujada e Amigos do Garantido. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - As atividades de Caprichoso e Garantido, neste ano, em Manaus, ganharão reforço. Trata-se do evento ‘Planeta Boi’, inicialmente realizado em Parintins, durante o festival folclórico, mas que, em 2017, terá duas edições na capital do Estado, com boi-bumbá, claro, e importantes nomes do cenário da música eletrônica, nos dias 15 de abril e 3 de julho, no Copacabana Chopperia (Tarumã).

A novidade foi divulgada na tarde dessa terça-feira (21), durante coletiva de imprensa, na sede da empresa Amazon Best, responsável, ainda, por gerenciar a venda dos ingressos para o festival. “Nosso objetivo é fortalecer o Movimento Marujada (MM) e o Movimento Amigos do Garantido (MAG). Eles possuem seus calendários próprios, mas a Amazon Best queria trazer a marca para a capital”, explicou Valdo Garcia, diretor da empresa.

Para Izoney Tomé, presidente do MAG, a iniciativa chegou em um bom momento, pois percebe-se que todos os grupos de todos os segmentos estão empenhados em levar, novamente, a questão do boi-bumbá como algo importante, principalmente, em Manaus, onde “o ritmo estava mais lento”. “Sabemos que temos parceiros que abraçaram nossa cultura e, para nós, a parceria com a Amazon Best veio para somar, ainda mais agora que estamos começando uma nova fase”, declarou.

O presidente do Movimento Marujada, Carlos Nery, ressaltou que sempre existe a cobrança sobre qual dia começam os ensaios na capital, mas que os bois sempre esperam todos se recuperarem do carnaval. “Estamos passando por momentos difíceis, mas apostando no sucesso. Precisamos da ajuda de todos que puderem divulgar e prestigiar os nossos eventos para que possamos alcançar os nossos objetivos”.

Os ingressos para o Planeta Boi, em Manaus, custarão R$ 1.500 (camarote para 15 pessoas), R$ 200 (mesa para quatro pessoas), R$ 60 (área VIP) e R$ 30 (pista). Todo o valor arrecadado no evento será dividido entre os movimentos.

Parintins

Já na terra de Caprichoso e Garantido, o Planeta Boi também será realizado este ano, mas em um novo lugar: o Parintins Convention Center, local descrito pelo empresário Valdo Garcia como climatizado e com toda a infraestrutura necessária. “O evento acontecerá na sexta (30/6) e no sábado (1º/7), após as apresentações no Bumbódromo”.

Imbróglio

Sobre o impasse na venda dos ingressos do festival folclórico envolvendo Amazon Best, Caprichoso, Garantido e o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) — que questiona a lisura do contrato assinado em parceria com os presidentes dos bumbás —, o diretor da empresa ressaltou que as agremiações foram notificadas para que se fizesse o destrato do contrato.

Porém, segundo ele, ambos entendem que o objeto do acordo não envolve convênio com repasse de recursos públicos, o que, portanto, é um trato entre entes privados, não se submetendo, assim, a nenhuma das leis de controle.

“Estamos acompanhando as respostas dos bumbás. Existe um prazo para a apresentação dessas respostas e serão submetidas à promotora Carolina Maia, que deverá tomar sua decisão. Estamos tranquilos e os ingressos continuam sendo vendidos”, finalizou Valdo Garcia.

A agente ministerial entende que deveria ter sido realizada uma licitação para a escolha da empresa que iria gerenciar a comercialização dos ingressos para o festival. Além disso, foi recomendada, recentemente, a suspensão da venda dos passaportes de forma imediata.