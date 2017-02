Venda de ingressos para o 52º Festival Folclórico de Parintins começa amanhã

Evento é uma das maiores festas populares do Brasil. Foto: Divulgação

Manaus - Os ingressos para o 52º Festival Folclórico de Parintins começam a ser vendidos ao público nesta quarta-feira (15), nas sedes da Amazon Best, em Manaus e em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), e também online pelo site Ingresso Rápido. O 52º Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. O evento é o principal do calendário cultural da Amazônia e uma das maiores festas populares do Brasil.

No momento da compra, os interessados devem apresentar o CPF e tem direito a adquirir até quatro ingressos por pessoa, com opções de pagamento diferenciais que incluem o parcelamento no cartão de crédito em até seis vezes.

As vendas começaram oficialmente no último dia 6, apenas para sócios de Garantido e Caprichoso, e de acordo com a empresa contratada pelas agremiações para fazer a comercialização, a procura foi acima da média.

“Ainda estamos fechando os números, mas o movimento foi intenso, inclusive com grande interesse de operadores de turismo de outros estados. Acreditamos que a demanda será muito maior agora e pedimos ao público que não deixe para última hora para evitar filas e ter a opção para escolher os melhores lugares”, destacou o diretor da Amazon Best, Valdo Garcia.

Locais e horários das vendas:

Em Manaus:

Horário: de 9h às 18h, de segunda à sexta-feira

R. Rio Juruá, 95, conj Vieiralves, Bairro N.S das Graças

Mais informações: (92) 3085-7104 e (92) 99389-3344

Em Parintins:

Horário: de segunda a sexta (8h às 12h e 14h às 17h); Aos sábados (8h às 12h)

R. Vieira Junior, 754, Centro (Parintins Convention Center)

Mais informações: (92) 3533-3292 e (92) 99132-1191