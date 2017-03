Corrida Pedestre Ruy Lins deve reunir 3 mil participantes neste sábado

Com largada às 17 horas, a concentração dos corredores nas categorias de 3km e 6km será na sede da Suframa, no Distrito Industrial

A corrida deve reunir mais de 3 mil participantes nas disputas de 3km e 6km. Foto: Divulgação

Manaus – Neste sábado, a 5ª edição da Corrida Pedestre Ruy Lins celebra 50 anos da Zona Franca, com largada às 17h, na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), no quilômetro 5 da rodovia BR-319 (Manaus – Porto Velho), no Distrito Industrial.

A corrida, que leva o nome do ex-superintendente responsável pela expansão do Distrito Industrial e ampliação da autarquia nos demais Estados da Amazônia Ocidental, deve reunir mais de 3 mil participantes nas disputas de 3km e 6km.

O conceito de saúde e bem-estar proposto pela corrida também ganhou uma causa nobre. Os participantes que realizaram as inscrições terão que doar um quilo de leite em pó. O material arrecadado será encaminhado a instituições como a Casa da Criança e o Abrigo Monte Salém.