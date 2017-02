Ferrari mostra novo carro e ‘barbatanas’ chamam a atenção

Ferrari terminou o Mundial de Construtores de 2016 no terceiro lugar. Foto: Divulgação/Ferrari

Depois de terminar o Mundial de Construtores de 2016 no terceiro lugar, sendo superada de longe pela campeã Mercedes e também pela vice-campeão Red Bull por uma considerável vantagem, a Ferrari apresentou, nesta sexta-feira (24), no circuito de Fiorano, na Itália, o novo carro para a temporada de 2017 da Fórmula 1.

A equipe de Maranello apresentou o modelo SF70H trazendo uma série de novidades aerodinâmicas, assim como resgatou a velha tradição ao retomar a tradicional pintura quase que totalmente vermelha.

No ano passado, no qual a forte dupla de campeões mundiais formada por Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen esteve longe de sonhar com o título, com o alemão terminando o Mundial de Pilotos em quarto lugar e o finlandês em sexto, a Ferrari contava com um carro com a cor branca ganhando mais espaço em meio ao predominante vermelho.

Mas, muito mais importante do que o resgate de sua mítica cor, foi a série de mudanças promovidas pela escuderia italiana na construção do carro, que será colocado à prova em uma nova Fórmula 1 na qual o regulamento para 2017 prevê que os monopostos sejam significativamente mais rápidos do que os da temporada de 2016.

Com a adoção de pneus traseiros mais largos fornecidos pela Pirelli com o objetivo de proporcionar maior aderência e rapidez nas curvas, como nos velhos tempos da F-1, os monopostos poderão ter ganhos de três a cinco segundos no tempo de volta, mas ao mesmo tempo prometem ser mais difíceis de guiar do que os modelos do ano passado.

Assim, a Ferrari concentrou esforços em encontrar um equilíbrio entre resistência e força aerodinâmica para o novo carro, que chamou a atenção principalmente pela espécie de ‘barbatana de tubarão’ que ganhou, logo acima da tampa do motor, no qual a peça predominantemente branca e com dois filetes de faixas com as cores da bandeira italiana quase encosta na asa traseira. Outras duas novidades visuais importantes na aerodinâmica foram a adoção de uma asa dianteira em formato de flecha e o bico mais fino e alongado.