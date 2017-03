Temporada da F-1 começa com mudança nas regras

Primeira corrida do ano será à 1h da madrugada deste domingo, em Melbourne. Mercedes e Ferrari são as favoritas a conquistar a vitória na etapa de abertura da categoria

Carros da Force India são cor-de-rosa e chamaram a atenção dos torcedores, na Fórmula 1 Foto Divulgação Formula 1

Melbourne - A Fórmula 1 inicia uma nova temporada, neste domingo, à 1h (de Manaus), quando será dada a largada para o GP da Austrália, no circuito de Melbourne, com a esperança de que as novas regras deixem os carros mais rápidos e a disputa mais equilibrada. Mas o favorito é o mesmo dos últimos anos: Lewis Hamilton.

O piloto da Mercedes foi o mais rápido nos dois treinos livres realizados nesta sexta-feira e chega ao GP da Austrália após vencer dez corridas no campeonato de 2016, que acabou sendo conquistado pelo alemão Nico Rosberg, então seu companheiro de equipe, mas agora aposentado.

A expectativa é de que os carros da Ferrari sejam a maior ameaça a Hamilton e ao finlandês Valtteri Bottas, companheiro de equipe na Mercedes. Nos treinos livres, Hamilton registrou a marca de 1min23s620. Realmente, um piloto da equipe italiana foi quem mais se aproximou dele, o alemão Sebastian Vettel, que cronometrou 1min24s167.

O alemão, por sinal, se garantiu na segunda posição ao superar por muito pouco o finlandês Valtteri Bottas, novo companheiro de Hamilton na Mercedes, que assegurou o terceiro lugar ao cravar 1min24s176 na sua melhor volta.

Quase um segundo mais lento do que Hamilton, o também finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, conquistou o quarto lugar ao cronometrar 1min24s525, ficando assim distante dos três primeiros colocados em termos de rendimento. “Nós, realmente, não sabíamos aonde nós estávamos. Sabíamos que no primeiro treino a Ferrari não daria seu máximo. Claro, no segundo treino eles (Vettel e Raikkonen) foram mais rápidos. Então, vamos ver amanhã como será”, afirmou Hamilton.

Retorno de Massa

O GP da Austrália também marca a volta do brasileiro Felipe Massa às pistas, após uma reviravolta que o manteve na Williams, depois de anunciar a aposentadoria, com a ida de Valteri Bottas para a Mercedes.

E depois de ser o sétimo melhor no primeiro treino livre em Melbourne, fechou a segunda sessão apenas em 14º lugar. E isso o deixou preocupado para a prova deste domingo. “Espero que tudo possa acontecer da melhor maneira”, afirmou.