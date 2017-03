Por 1 a 0, Fast vence o Santos-AP no jogo de ida da Copa Verde

Com o resultado, o Rolo Compressor jogará com a vantagem do empate no jogo de volta da primeira fase, no dia 19 deste mês, no Estádio Zerão, em Macapá

Já no fim do primeiro tempo, Edinho Canutama entrou em jogo e quase ampliou o placar. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Diante de um público modesto de 360 torcedores presentes na Arena da Amazônia, em Manaus, o Fast Clube apresentou um futebol morno ao estrear na Copa Verde de 2017, mas o time fez o suficiente em campo para vencer por 1 a 0 o Santos (AP), na tarde deste domingo (5). Com o resultado, o Rolo Compressor jogará com a vantagem do empate no jogo de volta da primeira fase, no dia 19 deste mês, no Estádio Zerão, em Macapá.

A equipe do Fast começou a partida sem conseguir sair da zona intermediária do campo. Aos três minutos, o atacante Júnior Neymar avançou pelo meio de campo e sofreu falta antes de tentar se livrar da zaga do Santos-AP. O Rolo Compressor tinha a maior posse de bola e ficava preso na marcação do time adversário.

O time do Fast pouco evoluiu diante da retranca do Santos e o técnico João Carlos Cavalo foi obrigado, aos 12 minutos, a sacar Felipe, que fraturou o nariz em uma dividida de bola, e colocou o atacante Tiago Verçosa. Aos 17 minutos, Antunes cobrou falta, pela esquerda, e buscou fazer um gol direto para a equipe amapaense, passando a bola para fora do ângulo do goleiro Naylson.

O gol do Tricolor chegou com uma bola parada. Aos 22 minutos, o meia Railson, em cobrança de falta perto da grande área, mirou com precisão e balançou as redes adversárias: 1 a 0.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, o meia Railson balançou as redes adversárias: 1 a 0. Foto: Sandro Pereira

Depois do gol do Fast, o time do Santos (AP) intensificou nos cortes do campo de defesa a cada tentativa de avanço dos anfitriões. O Peixe da Amazônia corria atrás do empate e isolou o Rolo Compressor ao ensaiar diversas finalizações, com chutes em longa distância.

Aos 39 minutos, Rafinha arriscou de longe da área e obrigou o goleiro do Fast, Naylson, a escorar a bola pelo lado em uma grande defesa. No minuto seguinte, ao lance de perigo do Santos, o técnico João Carlos, mais uma vez, promoveu uma substituição na mesma posição no ataque, ao retirar Tiago Verçosa para colocar Edinho Canutama.

E aos 47 minutos, o próprio Canutama quase ampliou o placar. De frente para o goleiro, o atacante do Rolo Compressor finalizou e Axel segurou a bola com os pés. Uma boa oportunidade perdida pelo Fast.

Foto: Sandro Pereira

Na volta do intervalo, o Santos (AP) voltou mais empenhado para evitar uma derrota no início do segundo tempo. Aos três minutos, Fabinho cruzou, da esquerda, para Antunes chutar direto para o gol, mas o goleiro Naylson evitou.

O time do Fast não conseguia mais armar jogadas de contra-ataques e deixou o Peixe da Amazônia avançar mais para tentar recuperar a desvantagem no placar. Para a sorte do Tricolor, o goleiro Naylson evitou que as finalizações mais ameaçadoras do adversário se convertessem em gols.

Aos 23 minutos, Edinho Canutama, em posição de impedimento, mais uma vez deixou escapar uma chance clara de gol. O atacante do Fast ainda chutou a bola por cima do travessão. Aos 30 minutos, Robinho também procurou ampliar a vantagem do Tricolor e o goleiro Axel defendeu com segurança.

E aos 38 minutos, Demolidor segurou a bola e avançou para perto da grande área para repassar a bola à Edinho Canutama, que tocou sem risco para mais uma vez o goleiro Axel fazer uma boa defesa. O ímpeto do Fast diminuiu de vez e o Santos pecou na técnica inferior aos donos da casa nas jogadas de ataque.

O desempenho do Rolo Compressor não agradou aos poucos torcedores na Arena da Amazônia. No final da partida, algumas vaias ecoaram no grandioso estádio.

Desempenho do Fast não agradou aos poucos torcedores na Arena da Amazônia. Foto: Sandro Pereira