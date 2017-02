Com 6 ‘crias da base’, Corinthians encara o Mirassol neste sábado

Time titular do Corinthians terá em campo seis jogadores formados no próprio clube

Jovens formados no Corinthians têm ganhado espaço nos jogos. Foto: Divulgação

São Paulo - O torcedor do Corinthians que gosta de ver os jovens da base em campo não terá do que reclamar, hoje (25). De acordo com a formação treinada por Fábio Carille, nessa sexta-feira (24), seis jogadores formados no clube iniciarão a partida contra o Mirassol, às 18h30 (de Manaus), fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, algo que pode começar a se tornar rotineiro.

Léo Príncipe, Pedro Henrique, Guilherme Arana, Maycon, Léo Jabá e Jô (mais experiente do grupo, mas que também começou no clube) representam o ‘Terrão’, apelido criado para se referir às categorias de base do clube.

Ver tantos jovens com espaço no elenco profissional é algo pouco comum, nos últimos anos. É verdade que muitos fazem parte do time profissional, mas poucos foram utilizados, nos últimos anos. Sem dinheiro para grandes investimentos, a diretoria decidiu mudar de rumo e dar mais espaço para os novatos.

O sonho da diretoria corintiana é repetir o feito dos rivais, que recentemente arrecadaram milhões com a venda de garotos, como David Neres por 12 milhões de euros (R$ 40 milhões), Gabriel Jesus por 32,7 milhões de euros (R$ 121,1 milhões) e Gabriel por 27 milhões de euros (R$ 97,5 milhões).

A efetivação de Fábio Carille como técnico faz parte desta mudança de rumo. O treinador já trabalhou com a maioria dos jovens que fazem parte da equipe e sabe como utilizá-los da melhor maneira. Isso aconteceu no clássico com o Palmeiras, quando ele colocou Maycon no lugar de Camacho e Léo Jabá na posição de Marlone.