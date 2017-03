Ainda sem Maicon, Grêmio inicia preparação para estreia na Libertadores

Os jogadores treinaram pela manhã e iniciaram os trabalhos para a estreia na Libertadores, que acontecerá na quinta-feira, contra o Zamora. Foto: Reprodução

Porto Alegre - Dois dias depois de empatar com o Internacional no Campeonato Gaúcho, o Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira (6) no CT Luiz Carvalho. Os jogadores treinaram pela manhã e iniciaram os trabalhos para a estreia na Libertadores, que acontecerá na quinta-feira, contra o Zamora, na Venezuela.

No início de uma semana tão importante, o técnico Renato Gaúcho teve desfalques. Os zagueiros Kannemann e Pedro Geromel, por exemplo, foram poupados do treino. Mas quem mais preocupa é o volante Maicon, que também não trabalhou com o restante do elenco nesta segunda.

Por causa de um incômodo muscular, Maicon não enfrentou o Internacional no sábado. Sua ausência no treino mostrou que a recuperação não aconteceu conforme esperado, e o jogador é dúvida para a estreia na Libertadores. Se não tiver condições de jogo, deverá ser substituído mais uma vez por Michel.

Nesta segunda, os jogadores que atuaram no clássico fizeram uma atividade regenerativa, enquanto o restante do elenco foi a campo para um trabalho em campo reduzido. A delegação gremista viaja para a cidade de Barinas, na Venezuela, nesta terça-feira, por volta do meio-dia.