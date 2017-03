‘Amigos do José Aldo’ enfrenta o ‘Amigos do Ronys Torres’, na Arena da Amazônia

A partida contará com ex-jogadores e artistas. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Depois de ser realizado em 2015 e 2016, o jogo ‘Amigos do José Aldo’ chega à terceira edição neste sábado (4), às 18h, na Arena da Amazônia, desta vez contra o ‘Amigos do Ronys Torres’. A partida contará com ex-jogadores e artistas. “Quero convidar todo mundo, o povo manauara, amazonense e de toda a região, que nunca conheceu a arena, essa é uma grande oportunidade”, disse Aldo, ao revelar por que escolheram Ronys Torres para ser adversário em campo.

“O Aldo, para ser campeão, precisa de pessoas para treinar. O Ronys sempre me ajudou. Então, se eu sou campeão, o Ronys tem parte nisso”, afirmou, ao revelar alguns nomes do time dele, como Bebeto, Denilson, Athirson, Cafu, Marcelinho Carioca, Zé Loreto e Jorginho.

Para Ronys Torres, que em 2015 jogou no time de Aldo, essa é uma realização de algo que tinha planejado, mas não neste momento. “Fiquei muito feliz de ser convidado a participar desse jogo. Já joguei esse jogo no lado do Aldo e, agora, será Amigos do Aldo x Amigos do Ronys Torres. Não esperava que fosse na terceira edição. Quando me ligaram convidando, fiquei muito feliz. E já estou começando a escalar meu time para bater de frente com o do Aldo, porque o time dele vem muito forte, sempre. Vem só craque mesmo”, ressaltou.