Apesar de lesão, Victor Luis diz estar pronto para defender o Botafogo na quinta-feira

Lateral sofre com luxação no dedo indicador da mão direita

O jogador sofreu uma luxação no dedo indicador da mão direita, mas pediu para entrar em campo neste confronto. Foto: Foto: Vitor Silva/ssPress/Botafogo

Rio de Janeiro - O lateral Victor Luis garantiu que está pronto para reforçar o Botafogo diante do Volta Redonda, quinta-feira, no Engenhão, pela primeira rodada da Taça Rio. O jogador sofreu uma luxação no dedo indicador da mão direita, mas pediu para entrar em campo neste confronto.

"Tive uma pequena luxação, mas nada que me tire do jogo. Graças a Deus que foi a mão e não o pé. E principalmente que não foi a mão do Gatito. Incomodou um pouco na hora do arremesso lateral, mas se não der outro companheiro vai fazer da forma que foi treinada", declarou nesta segunda.

A última partida do Botafogo aconteceu no dia 22 de fevereiro, no confronto decisivo diante do Olimpia que classificou a equipe para a fase de grupos da Libertadores. Depois de duelar com o Volta Redonda, o time alvinegro pega o Estudiantes na estreia deste estágio do torneio continental. Pelo longo período parado, Victor Luis explicou a importância de entrar em campo na quinta.

"Importante o ritmo de jogo para a equipe, para os jogadores. Temos que saber que, independentemente de quem entrar em campo, daremos o máximo pelo resultado positivo para o Botafogo. Todo mundo está com uma tranquilidade. Estou me sentindo muito bem fisicamente graças ao pessoal da preparação física", afirmou.

A tendência é que o técnico Jair Ventura mantenha o rodízio no time titular, para não desgastar seus jogadores antes do duelo com o Estudiantes. "Todos que entram ou saem do time sabem o que tem que ser feito. O professor vem trabalhando isso, não é uma coisa bagunçada. Claro que em alguns momentos do jogo a ousadia faz a diferença, mas cada jogador sabe o que fazer", considerou Victor Luis.