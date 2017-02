Após anunciar vaga no Facebook, Nacional contrata Arthur Bernardes como novo técnico

Treinador foi vice-campeão da Copa Verde em 2016 pelo Gama – DF. Foto: Divulgação/Gama-DF

Manaus - Com uma boa dose de humor, o presidente do Nacional, Roberto Peggy, brincou com o fato do clube procurar um novo treinador, após a saída repentina do técnico Aderbal Lana, e em tom sarcástico, por meio de seu perfil pessoal no Facebook, fez um anúncio procurando um novo profissional para comandar o Nacional. Não demorou muito para a página oficial do clube anunciar a contratação de Arthur Bernardes como o novo técnico para a temporada 2017.

O treinador, que foi vice-campeão da Copa Verde em 2016 pelo Gama – DF, e traz no currículo uma vasta experiência em treinamento de clubes nacionais e internacionais, agora passa a comandar o Leão da Vila Municipal. Ele assumirá a equipe para a Copa Verde, no jogo de volta da fase preliminar contra o Galvez (AC), no dia 18 deste mês, e para o Campeonato Amazonense, a partir de março.

Saída de Aderbal Lana

Com a saída do técnico Adernal Lana, que aceitou a proposta de voltar a comandar o Rio Negro para o Estadual e pediu demissão do Nacional, na última terça-feira (7), o preparador físico Rodrigo Bernardi assumiu interinamente os treinos do elenco do Nacional.

No jogo de ida da Copa Verde, em Rio Branco (AC), o Naça empatou em 1 a 1 com o Galvez e agora depende de uma vitória ou um empate sem gols para se classificar para a fase inicial do torneio. Devido ter perdido o mando de campo, por determinação da Justiça Desportiva, o Leão da Vila enfrentará o Galvez, no Estádio Gilbertão, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

***Colaboração de Diogo Rocha