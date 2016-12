Após Gabriel Jesus, Guardiola rejeita novas contratações no Manchester City 

Ex-atacante do Palmeiras deve ser o único reforço do clube inglês no início do ano

O atacante deixou o Palmeiras no fim do Campeonato Brasileiro, mas só poderá defender o clube inglês ao fim da janela. Foto: Reprodução

São Paulo - Após contratar Gabriel Jesus, o técnico do Manchester City, Josep Guardiola revelou que não pretende buscar outros reforços para o time inglês na janela de transferências internacionais de janeiro. O treinador garantiu estar satisfeito com o elenco atual do City.

"Estou feliz com o que tenho. Nosso trabalho agora é dar confiança aos jogadores que temos", declarou o treinador, que acertara com Gabriel Jesus ainda no meio deste ano. O atacante deixou o Palmeiras somente no fim do Campeonato Brasileiro, mas só poderá defender o clube inglês ao fim da janela.

O treinador, porém, indicou que poderá abrir exceção caso apareça alguma boa oportunidade para o time de Manchester. "Não estou negando que vamos procurar por algum reforço. Mas acho que neste momento isso não vai acontecer e o que temos a fazer é convencer nossos jogadores das qualidades que eles têm", declarou.

Sob críticas da imprensa inglesa e da torcida nas últimas semanas, Guardiola tentará mostrar serviço nesta segunda-feira, no tradicional "Boxing Day". Jogando fora de casa, o City vai enfrentar o lanterna Hull City de olho no Liverpool, que ocupa a vice-liderança da tabela, com 37 pontos. O Manchester City é o terceiro colocado, com 36.