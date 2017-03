Após imbróglio, Flamengo e Fluminense decidem hoje a Taça Guanabara

Times cariocas disputarão a final do primeiro turno do Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos - o Engenhão -, depois de série de problemas por questão de segurança

Esta é a primeira final entre os dois clubes no Campeonato Carioca em mais de uma década. Fotos: Divulgação/Flamengo e Fluminense

Rio de Janeiro - Após uma semana repleta de indefinições quanto à presença de torcida única, a final da Taça Guanabara será disputada, neste domingo (5), por Fluminense e Flamengo, no Estádio Nilton Santos - o Engenhão -, às 15h (de Manaus). Esta é a primeira final entre os dois clubes no Campeonato Carioca em mais de uma década.

O imbróglio começou bem antes da definição dos finalistas do primeiro turno do Campeonato Carioca. No dia 12 de fevereiro, um torcedor do Botafogo morreu e outros ficaram feridos, em uma briga, fora do estádio, antes do duelo entre Alvinegro e Flamengo. Como consequência, a Justiça determinou que os clássicos passassem a ser disputados com torcida de apenas um time, por questão de segurança.

Finalistas, Fluminense e Flamengo ameaçaram não entrar em campo se não fosse permitida a presença de duas torcidas. Depois, conseguiram, no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ), aprovação para o duelo ser disputado com portões fechados. Depois, o desembargador Gilberto Clóvis Farias Matos, da 15ª Câmara Cível, concedeu liminar que suspende a torcida única.

Desacordo

Apesar da aparente concordância entre as diretorias de Fluminense e Flamengo pela torcida mista, o técnico do Tricolor, Abel Braga, criticou a liberação por parte da Justiça.

“Como é que o jogo pode não ser no Maracanã? O Flamengo não vai jogar lá na quarta-feira? Quem que não deixou jogar lá? Pode me dizer? É estranho”, questionou o treinador, dirigindo-se aos jornalistas. “O Fluminense está ficando parceiro de muita gente”.

Abel se referia ao jogo de estreia do Flamengo na Copa Libertadores, na próxima quarta, no Maracanã, contra o argentino San Lorenzo. O time rubro-negro priorizou jogar a estreia no danificado gramado do Maracanã, em detrimento da final do primeiro turno do Estadual. Segundo o clube, os dois jogos seguidos no estádio prejudicariam ainda mais o campo.

“Deixaria o filho ir ao estádio se fosse torcida única. É a maneira do povo aprender, a ser educado, a respeitar o próximo”, declarou. “Mesmo se fosse torcida única, deixaria ir sem a camisa do clube de coração. Porque ele poderia ser linchado covardemente por dez, 12 caras no metrô, na porta do estádio, no ônibus, no trem, em qualquer lugar. Uma pena”, afirmou Abel Braga.