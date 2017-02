Após poupar titulares, São Paulo terá força máxima pela Copa do Brasil

O atacante Lucas Pratto ganhou descanso. Foto: Divulgação

São Paulo - O técnico Rogério Ceni descansou sete titulares do São Paulo no empate com o Novorizontino e agora poderá usar força máxima contra o PSTC, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ele sabe que, se houver empate em Londrina, a decisão será nos pênaltis. "Voltamos tristes para casa pelo resultado, mas vamos continuar que temos um jogo na quarta que se acontecer isso dá pênaltis", avisou.

O treinador deu descanso para o goleiro Sidão, os zagueiros Rodrigo Caio e Maicon, o lateral-esquerdo Junior Tavares, o meia Cueva e o atacante Lucas Pratto, além de não contar com Cícero, que estava suspenso para a partida. Por isso, ele poderá escalá-lo e talvez possa até utilizar Wellington Nem caso seja necessário.

O jogador, que foi contratado nesta temporada, está recuperado de uma lesão muscular e vem treinando forte para ficar em forma. Caso esteja bem, deve ser relacionado para o duelo em Londrina, mesmo que seja para ficar como opção no banco de reservas - Luiz Araújo deve ser mantido no time titular.

Quem também deve viajar com o grupo é o volante Jucilei, que fez sua estreia contra o Novorizontino, mas mostrou que ainda está sem ritmo de jogo. "Não foi como a gente esperava. Seria bom começar com o pé direito, com uma vitória, mas no segundo tempo chamamos o time do Novorizontino pra cima da gente e cedemos o empate mais uma vez. Agora é descansar e focar no jogo de quarta-feira", explicou.