Após título, Fluminense anuncia renovação do contrato de Gustavo Scarpa

Gustavo Scarpa renova com o Fluminense até 2020. Foto: Nelson Perez/Fluminense

Rio de Janeiro - Não foi somente o título da Taça Guanabara que foi comemorado pela torcida do Fluminense, na noite de domingo. Poucas horas após a conquista do primeiro turno do Campeonato Carioca, a diretoria anunciou a renovação do contrato do meia Gustavo Scarpa, uma das referências da equipe tricolor.

Scarpa estendeu seu vínculo até setembro de 2020. Inicialmente, seu contrato se encerraria em 2019. "Finalmente conseguimos renovar nosso vínculo. Demorou um pouquinho, a gente sabe que o pessoal estava um pouco ansioso. Mas tinha que ser da forma correta. O Scarpa vai estar com a gente por mais tempo do que estava previsto antes. Ele ainda tem muita alegria para trazer para a gente", afirmou o presidente do Flu, Pedro Abad.

O meia também comemorou o acerto. "Estou muito feliz. Contrato renovado até 2020 agora, graças a Deus. Espero que a gente conquiste muitas coisas ainda", disse o jogador, em vídeo publicado no site oficial do clube.

Scarpa não entrou em campo no domingo, porque ainda se recuperava de problema físico, mas não deixou de celebrar o título com os companheiros de time. "O nosso grupo está de parabéns. Aqui a gente está formando uma família. Isso só vai aumentar a nossa confiança. É complicado ficar de fora, mas confiamos em todo mundo que treinou. Isso mostra que não dependemos de um ou de outro", comentou o meia.