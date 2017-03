Arena da Amazônia recebe 100 times em seletiva para o 'Neymar Jr's Five'

O grupo campeão mundial do torneio atuará contra o próprio Neymar e viajará até a Espanha para conhecer o atacante do Barça e da Seleção Brasileira. Foto: AFP

Manaus - Neste final de semana, 100 times de futebol do Amazonas, que se inscreveram gratuitamente, irão disputar a seletiva do Neymar Jr’s Five, torneio mundial criado pelo craque do Barcelona, que pela primeira vez terá uma etapa em Manaus. A partir das 8h deste sábado (25), a Arena da Amazônia receberá centenas de jovens atletas, entre 16 e 25 anos, que começarão a briga por uma única vaga da sua equipe na Etapa Nacional.

O time amazonense finalista, em Manaus, estará automaticamente classificado para Decisão Nacional do evento, que acontecerá no dia 28 de maio, em Salvador (BA). A equipe vencedora do Brasil desta fase avança para a final mundial do Neymar Jr’s Five, que será no Instituto Projeto Neymar Jr, na cidade de Praia Grande, em São Paulo.

O grupo campeão mundial do torneio atuará contra o próprio Neymar e viajará até a Espanha para conhecer o atacante do Barça e da Seleção Brasileira. Responsável pela administração da Arena da Amazônia, a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) não cobrará aluguel para a multinacional Red Bull, organizadora do evento que conta com a participação de mais de 50 países.

A decisão de ceder sem custo algum o espaço do estádio para a seletiva do Neymar Jr’s Five, conforme a assessoria de imprensa da Sejel, foi para valorizar os jovens talentos do futebol do Estado e dar mais visibilidade internacional para a Arena. Depois da fase de grupos da seletiva de Manaus, no sábado, apenas as 16 equipes das 100 inscritas seguem na competição, no domingo (26) de manhã, para a vaga da Etapa Nacional.

A entrada do público na Arena da Amazônia será gratuita. Fora Manaus, as seletivas brasileiras do Neymar Jr’s Five ocorrerão em Campinas (SP), Macapá (AP), São Paulo (SP), Recife (PE), Curitiba (PR) e Salvador (BA). As capitais Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS) já definiram seus finalistas.

Neste ano, uma regra nova do torneio permite que cada equipe tenha dois jogadores mais experientes, com idade acima do estabelecido. As seletivas para a final mundial acontecerão nos próximos meses em países como Nigéria, Egito, Japão, Líbano, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Itália, Argentina, Chile, entre outros.

A forma de disputa será assim: cinco jogadores de cada lado do campo e, a cada gol, o oponente perde um jogador. Vence a equipe que fizer cinco gols primeiro ou aquela que tiver melhor resultado após dez minutos de partida. Cada time pode ter de cinco a sete jogadores.