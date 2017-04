Ataque funciona e Iranduba ‘atropela’ Vitória-PE na Colina

Time amazonense lidera o Grupo 1 do Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação do Corinthians, mas saldo de gols superior. Próximo desafio é na sexta-feira, em Recife, contra o Sport-PE

Manaus -Em mais uma apresentação de gala, as meninas do Iranduba não deram chances para o Vitória-PE e golearam por 5 a 1, no Estádio Ismael Benigno, a Colina. Os gols do Hulk foram marcados por Glaucia (2), Mayara e Djeni (2). A meia Thamires descontou para as pernambucanas. A vitória manteve os 100% do time amazonense, que lidera o Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, com 15 pontos, com a melhor campanha e o melhor ataque da competição - 19 gols.

A próxima partida do Iranduba será na sexta-feira, contra o Sport-PE, em Recife.

Invicto no campeonato, o Iranduba iniciou a partida com a mesma determinação das últimas apresentações. O time comandando pelo técnico Sérgio Duarte partiu atrás do gol, logo nos primeiros minutos. A tática funcionou. O time precisou de apenas seis minutos para abrir o marcador. Após boa cobrança de escanteio de Mayara, Glaucia apenas desviou de cabeça para balançar a rede.

O gol não diminuiu o ritmo do Hulk. Com o pé calibrado e uma ‘ajuda’ da goleira adversária, Thalya, Mayara ampliou o marcador, aos 32 minutos, em cobrança de falta.

A superioridade técnica do Iranduba começou a pesar, nos minutos finais da primeira etapa. Com classe, aos 40 minutos, Glaucia fez uma obra-prima. Após ficar com a sobra de bola, no meio-campo, Kamilla lançou a atacante, que venceu a marcação na corrida e completou por cobertura para fazer o terceiro.

Para fechar a primeira etapa, Djeni marcou o quarto gol, aos 42 minutos. A capitã recebeu passe de Kamilla, na meia-lua da grande área, e colocou com categoria no ângulo esquerdo de Thayla.

Graças ao placar construído no primeiro tempo, o Iranduba voltou para a segunda etapa com ritmo mais cadenciado e manteve o jogo frio até os 18 minutos, quando a meia Mayara foi expulsa, após agredir, com um tapa, Rainy, quando deixava o campo para ser substituída por Kellen.

Mesmo em desvantagem numérica, o Alviverde seguiu no controle da partida e teve as melhores chances de marcar. O quinto gol do Iranduba aconteceu aos 39 minutos. Com muita categoria, Djeni aproveitou rebatida errada da goleira Thalya e, da intermediária, encobriu a goleira.

O gol de honra do Vitória-PE saiu aos 42 minutos. Recém colocada em campo, a meia Thamires diminuiu a desvantagem.

Feliz com o resultado, Glaucia afirmou que, mesmo com a goleada, o elenco precisa manter os pés no chão. “A torcida apoiou, principalmente, quando estávamos com uma a menos. Temos um elenco muito bom, podemos ver isso com a nossa volante (Djeni), que tem três gols na competição. Saio satisfeita, porque centroavante vive de gols. Estava vindo de um jogo sem gols, e isso me irrita bastante. Hoje, as oportunidades apareceram e consegui marcar”, disse Glaucia.