Avançar na liderança é meta do Flamengo na rodada final

Depois de poupar os titulares, na quarta-feira, pela Primeira Liga, Flamengo terá titulares em campo. Foto: Divulgação/Flamengo

Rio de Janeiro - Garantir a primeira colocação e a vantagem na semifinal é o objetivo do Flamengo na quinta e última rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Invicto no Estadual, o time rubro-negro precisa vencer ou empatar contra o Madureira, neste domingo, às 16h (de Manaus), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), para selar o objetivo.

Já classificados, apenas dois pontos separam os dois times. Com 100% de aproveitamento, o Flamengo é o líder, com 12, enquanto que o Madureira é o segundo colocado. O primeiro do Grupo B pega o segundo do Grupo C e, além de escolher o mando de campo, poderá jogar pelo empate para avançar à final.

Por ter poupado o time titular na vitória sobre o América-MG por 1 a 0, com exceção do goleiro Alex Muralha e do atacante Éverton, o técnico Zé Ricardo conta com força máxima para o confronto deste domingo. Apesar das várias contratações do clube neste início de temporada, o treinador já definiu uma equipe e tem colhido bons resultados. Nos seis jogos oficiais, o time venceu todos.

Com média de um gol por partida no Estadual, o centroavante Guerrero vive o seu melhor momento desde que foi contratado, em 2015. Um dos motivos é Trauco. Após a saída de Jorge para o futebol francês, o peruano assumiu a lateral esquerda e tem sido responsável por bons cruzamentos para o conterrâneo na temporada

A boa fase do peruano não assusta o Madureira. Nos quatro jogos disputados, o time sofreu apenas um gol - na estreia, vitória sobre o Macaé por 2 a 1. O técnico é PC Gusmão, que comanda a equipe que tem no ataque Souza, ex-jogador do Flamengo.