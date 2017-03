Barcelona defende a liderança

Luis Suárez tem 20 gols em 25 jogos disputados no Espanhol deste ano. Foto: Divulgação

Madri - Primeiro time na história a reverter uma derrota por quatro gols de diferença em jogo de ida de uma eliminatória da Liga dos Campeões, o Barcelona volta as atenções para o Campeonato Espanhol, no qual defenderá a liderança diante do Deportivo La Coruña, neste domingo, às 11h15 (de Manaus), no Estádio Riazor.

O moral da equipe catalã está nas alturas, após a chamada ‘remontada’, contra o Paris Saint-Germain. Depois de ter perdido por 4 a 0, no Parc des Princes, há três semanas, o Barça contou com grande atuação de seus jogadores, com destaque para Neymar, além de uma arbitragem polêmica, para fazer 6 a 1, no Camp Nou, e se colocar entre os oito melhores da ‘Champions’, pela décima vez seguida.

No Espanhol, o time dirigido por Luis Enrique soma 60 pontos, um a mais que o segundo colocado, o Real Madrid, que ainda tem uma partida atrasada, contra o Celta de Vigo, a disputar. Em terceiro lugar, o Sevilla ficou um pouco para trás, depois de ter empatado com o Alavés, na última segunda-feira, e soma 56 pontos.

No jogo do fim de semana, Luis Enrique deverá repetir a formação inicial da goleada sobre o PSG. Após a derrota em Paris, o treinador passou a apostar no esquema 3-4-3, abrindo mão dos laterais e centralizando Lionel Messi.

O Real Madrid também avançou na Liga dos Campeões, na qual defende o título. Apesar de ter saído em desvantagem no placar no Estádio San Paolo, bateu o Napoli, de virada, na última terça-feira, por 3 a 1, repetindo o placar que já havia obtido, no Santiago Bernabéu.

Na perseguição ao Barça, a equipe madrilenha jogará novamente no Bernabéu, agora contra o Betis, às 15h45 deste domingo. A única baixa para Zinedine Zidane é o zagueiro Varane, que continua machucado, mas o substituto é um velho conhecido, o brasileiro naturalizado português Pepe, que era o titular.

Outro atrativo da 27ª rodada do Espanhol será o clássico basco, entre a Real Sociedad e o Athletic Bilbao, no Anoeta, às 7h. O técnico dos visitantes, Ernesto Valverde, jamais obteve uma vitória na cidade de San Sebastián.

Clássico em Miami

Real Madrid e Barcelona se enfrentarão, no dia 29 de julho deste ano, em Miami, no primeiro clássico entre os dois times nos Estados Unidos, conforme anunciaram, na sexta-feira, os organizadores da International Champions Cup.