Binho é anunciado o novo centroavante do Manaus FC para o Estadual

Atleta já chegou a Manaus para se juntar ao elenco comandado pelo técnico Igor Cearense. Foto: Edinardo Abreu/Maranguape

Manaus - A camisa 9 do Manaus FC já tem um dono. Velho conhecido da torcida alviverde e do futebol amazonense, o centroavante Binho, 30, foi anunciado, na tarde desta quarta-feira (22), como reforço para o Campeonato Estadual deste ano. A informação foi dada pelo vice-presidente, Giovanni Silva.

Ano passado, Binho jogou pelo próprio Manaus FC e anotou três gols no Amazonense. Antes disso, ele passou pelo Penarol, em 2013. Neste ano, o atleta foi contratado pelo Parnahyba (PI), mas, após receber o convite dos dirigentes do Gavião do Norte, acertou sua rescisão da equipe piauiense e já chegou a Manaus para se juntar ao elenco comandado pelo técnico Igor Cearense.

Giovanni Silva ainda revelou que o ‘caçula’ do futebol amazonense estava negociando com outro atacante que fez sucesso em Manaus na última temporada, porém, desistiu do acordo após descobrir que o jogador tinha problemas extra-campo.

“Quando vamos contratar um jogador, pesquisamos como ele age fora do campo. Estava quase fechado com um atacante que marcou muitos gols, ano passado, no Amazonense. Mas descobrimos que ele gosta de uma farra. Ele deu muitos problemas fora de campo. Preferimos contratar o Binho, pois sabemos o baita profissional que ele é”, disse o dirigente.