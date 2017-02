Borja desembarca em São Paulo 'nos braços' da torcida do Palmeiras

Atacante colombiano foi recebido com muita festa no aeroporto de Guarulhos

Miguel Borja foi recepcionado por centenas de palmeirense. Foto: Helvio Romero/Estadão

São Paulo - Somente um reforço de peso para levar centenas de torcedores ao aeroporto às 6 horas da manhã de um sábado. Foi o que aconteceu na recepção do atacante colombiano Miguel Borja pelos fãs do Palmeiras, no aeroporto de Guarulhos. Ele desembarcou no local por volta das 6h30.

E, ao pisar em solo brasileiro, foi surpreendido pela festa de centenas de torcedores, ansiosos para ver o novo reforço palmeirense, campeão da Copa Libertadores pelo Atlético Nacional. Inicialmente, a programação era que o jogador não saísse pelo saguão comum aos outros passageiros para evitar qualquer tipo de confusão, mas os planos mudaram e o colombiano caiu "nos braços da galera", entre gritos da torcida e bandeiras.

A multidão chegou cedo ao aeroporto após programação definida nas redes sociais, incentivando os torcedores a comparecerem ao local. Não por acaso. Contratado por mais de R$ 30 milhões, Borja é tratado como o maior reforço da equipe no ano, apesar da chegada de outros jogadores de peso, como Alejandro Guerra e Felipe Melo.

Foto: Helvio Romero/Estadão Colombiano é a grande esperança de gols do Palmeiras para 2017

Logo que deixou a sala de desembarque, Borja foi vestido pelos torcedores com camisa e boné de uma das organizadas do clube e foi carregado pelos torcedores até o carro que o levaria embora.

Foto: Helvio Romero/Estadão Torcida lotou o aeroporto de Guarulhos para recepcionar atacante

O atacante colombiano é o nono reforço do Palmeiras em 2017. Antes dele, chegaram o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Raphael Veiga, Hyoran, Alejandro Guerra e Michel Bastos, além dos atacantes Keno e Willian.